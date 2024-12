Підтримує Україну у війні з Росією: як виглядала у молодості Ніно Катамадзе

Артистка зараз живе в Грузії

Ніно Катамадзе — відома грузинська співачка, яка здобула велику популярність в Україні. Виконавиця підтримує нашу державу у війні з російським агресором і часто тут виступає.

"Телеграф" покаже, якою була виконавиця в молодості та нагадає, чим займається артистка зараз.

Ніно Катамадзе у молодості

Майбутня виконавиця народилась у Кобулеті, що в Грузії в 1972 році. Ніно любила співати ще змалечку, що передалось їй від бабусі. Співати її вчив також дядько, а грати на гітарі — дідусь.

Після закінчення школи Катамадзе вступила до Батумського музичного інституту, де опановувала класичний вокал. Вже під час студентства брала участь у різних музичних проєктах. Потім почала співпрацювати з гуртом Insight, одним із найпопулярніших треків якого став Olei.

Фото з мережі

Згодом Ніно виступила на розігріві в американського джазового піаніста Білла Еванса на Міжнародному джазовому фестивалі в Тбілісі. У 2011 році взяла участь у фестивалі Subtropic.

Фото з мережі

Ніно створила музичний супровід до фільму "Яблука" та саундтреки до стрічок "Інді", "Жара", "Русалка". Однією з найпопулярніших композицій артистки стала Once on the street. У 2002 році дала гастролі у Великій Британії, пізніше — в Австрії та Азербайджані.

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2014 році Катамадзе стала членом журі співочого шоу "X-фактор" на "СТБ". Її підопічний, Дмитро Бабак став переможцем п'ятого сезону проєкту.

Музику Катамадзе можна почути у стрічках "Любов з акцентом", "Без кордонів", "Колектор". Загалом артистка випустила 6 альбомів: Nino Katamadze & Insight, Ordinary Day, Blue, Red, Green, Yellow.

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2019 році Катамадзе припинила гастролювати по Росії. А все тому, що делегацію цієї країни запросили на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило протести у Грузії. Також артистка визнала Росію окупантом, а Путіна — ворогом Грузії.

Фото з мережі

Де зараз Ніно Катамадзе

Співачка активно підтримує Україну у війні з Росією. Вона заснувала фонд, який займається допомогою українцям, які виїхали через війну до Грузії.

Катамадзе дає благодійні концерти в Україні, кошти з яких частково перераховують на ЗСУ. Також вона приїжджала до українських військових у реабілітаційний центр МВС.

Виконавиця навіть мала думки щодо переїзду в Україну, але вирішила, що повинна залишатися в своїй країні. Нещодавно Ніно виступала на опозиційних мітингах у Грузії, щоб підтримати свій народ, який бореться за європейські цінності.

Фото з інстаграму Ніно Катамадзе

Також артистка ділилась, що через її чітку проєвропейську позицію в неї навіть виникали проблеми з організацією концертів, оскільки їй не дають доступу до майданчиків у рідній країні.

Зараз виконавиця продовжує мешкати в Грузії разом з чоловіком і сином. Періодично вона буває в Україні, де дає концерти.

Фото з інстаграму Ніно Катамадзе

