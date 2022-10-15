Оккупанты ударили по Украине: утром взрывы звучали в нескольких областях (фото и видео)

В украинских городах подводят итоги атаки врага с воздуха

Российские оккупанты не оставляют украинские города в покое. Ночью под ударами были Днепропетровская и Запорожская области. Ранним утром атака повторилась, а чуть позже тревога звучала по всей стране, исключая Крым.

Ракетный удар был нанесен по Киевской области — сообщает глава ОВА Алексей Кулеба. Предварительно — без жертв. Он отметил, что атаковали одну из громад области.

На месте работают спасатели. Региональные телеграм-каналы сообщают о дыме после взрыва.

Дым после прилета в Киевской области

Запорожье враг атаковал ночью дронами, а утром — ракетами. Глава ОВА Александр Старух подводит итоги удара — из-за атаки БПЛА Shahed-136 пострадали объекты инфраструктуры, возникали пожары. Утром враг целился 10-ю ракетами по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры.

В Днепропетровской области россияне ранили двух людей, сообщает глава ОВА Валентин Резниченко. Из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии били по Никопольской, Марганецкой, Червоногригоровской громадах. В Никополе ранены два человека — они в больнице в состоянии средней тяжести.

По Никополь прилетело около полусотни снарядов

Повреждены много домов

В Никополе пострадали более 10 домов, предприятия, машины, офисы. В других громадах пострадали объекты промышленности и жилые дома. В городе утром снова начался обстрел.

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне пытались атаковать позиции в Херсонской области и в районе Кременной, пытаясь снова прорваться на уже деоккупированные территории. Украина тем временем вскорости получит новый военный транш помощи от США.