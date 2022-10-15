Россияне пытаются контратаковать: актуальные карты боев в Украине

Украинские военные продолжают держать оборону по всем фронтам

Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Кременной и на северо-западе Херсонской области. Продолжаются попытки наступления в районе Бахмута и Донецка. При этом тревожные новости проходят из беларуси — там якобы ввели "контртеррористический режим".

В отчете Института изучения войны отмечено, украинские и западные власти не видят признаков подготовки ко вторжению из беларуси в Украину. "Российские силы продолжают истощать свои боевые возможности, пытаясь захватить крошечные деревни на Донбассе, и просто не имеют боеспособных механизированных войск, чтобы дополнить белорусское вторжение в северную Украину", — отмечают аналитики.

Россияне опасаются продолжения контрнаступления ВСУ восточнее Купянска и ударов по тылам врага на юге Донецкой области. На Херсонщине украинские военные также успешно уничтожают технику и самих оккупантов, кроме этого попали в склад боеприпасов в Бериславском районе.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Росвойска продолжают заявлять про контрнаступление ВСУ на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска. Подтвердить эти заявления невозможно — Генштаб ВСУ не сообщал про операции в этом районе, а только отмечает российские обстрелы. Враг попытался провести наступление в районе Кременной, в попытках вернуть утраченные позиции.

Карта боев на востоке Украины

В Донецкой области не останавливаются атаки российских оккупантов, как в районе Бахмута, так и на запад от Донецка. Россияне заявляют про разведку ВСУ в районе Золотаревки к востоку от Северска. Аналитики отмечают, что это может указывать, что российские позиции возле Белогоровки могут быть уязвимы.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты пытались атаковать на северо-западе Херсонской области, пытаясь восстановить позиции. За последние сутки штурмовой и армейской авиацией шесть раз атаковано направление Давидового Брода, атаки накануне велись и в районе Сухого Ставка. Аналитики не обнаружили подтверждения российских успехов в котле Сухой Ставок — Давыдов Брод. Враг ждет атаки украинских военны северо-западнее Херсона.

Украинские военные проводят кампанию по препятствованию логистике оккупантов в Херсонской области, но и не только — враг заявляет про работу ПВО в оккупированном Мариуполе. Усиливаются фильтрационные меры на оккупированных террториях в целом.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", российский диктатор владимир путин выдал порцию очередных бредовых заявления. В частности, оценил перспективу дальнейших ракетных ударов по Украине. Наша страна тем временем получает от союзников важные виды вооружения.