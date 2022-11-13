Екс-член української делегації у ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – про причини, які заважають Заходу допомагати Україні на повну силу

Вже відомо, що на саміт лідерів G20 ("Великої двадцятки"), який пройде на Балі (Індонезія) 15-16 листопада, не поїдуть ні запрошений президент України Володимир Зеленський, ні російський президент владимир путін.

Натомість анонсовано, що там зустрінуться лідери США Джо Байден та Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін. Як повідомив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, серед іншого вони обговорять війну Росії проти України.

Я нічого не чекаю від зустрічі Байдена з Сі. Потрібно розуміти, що Китаю вигідна ця війна. Якби вона не була йому вигідною, вона б не почалася. Ми ж пам’ятаємо, що перед початком так званої "спецоперації" путін літав до Пекіна. І це сто відсотків було пов’язано не лише з олімпіадою. Я абсолютно впевнений, що він погоджував із Сі своє рішення розпочати війну, і впевнений, що Сі благословив його. Інакше Китай та Казахстан не стали б для Москви каналом обходу західних санкцій. Путін знав, що вони будуть, і шукав запасні аеродроми.

Пекіну вигідна ця війна. Тому Китай може заявляти будь-що, але реально впливати на путіна з метою припинити війну він не стане. адже путін воює не лише з Україною. Він воює з усім Заходом та США – основними противниками та антагоністами Китаю. І ми бачимо, з якою напругою вони нам допомагають, тому що їхні ресурси також не нескінченні. Цією війною вони виснажують себе.

А Китай готується до повернення Тайваню. Судячи з риторики Сі, Тайвань для нього так само "сакральний", як Крим для путіна. Логіка всіх його дій спрямована на "повернення" Тайваню додому. І завадити йому в цьому можуть лише США та ЄС. Але чим слабшими вони будуть, тим легше буде з ними домовитися, або їм чинити опір.

Тому Китаю потрібна війна в Україні. Тому він зацікавлений, щоб вона тривала якнайдовше. І, незалежно від того, що офіційно говоритиме Пекін, ми повинні розуміти, що дії його будуть спрямовані не на припинення, а на підтримку війни, на ослаблення всіх сторін, що воюють. Чим слабші вони, тим сильніший Китай.