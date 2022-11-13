Экс-член украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе – о причинах, которые мешают Западу помогать Украине на полную силу

Уже известно, что на саммит лидеров G20 ("Большой двадцатки"), который пройдет на Бали (Индонезия) 15-16 ноября, не поедут ни приглашенный туда президент Украины Владимир Зеленский, ни российский президент владимир путин.

Зато анонсировано, что там встретятся лидеры США Джо Байден и Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Как сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, среди прочего они обсудят войну рф против Украины.

Я ничего не жду от встречи Байдена с Си. Нужно понимать, что Китаю выгодна эта война. Если бы она не была ему выгодна, она бы не началась. Мы же помним, что перед началом так называемой "спецоперации" путин летал в Пекин. И это сто процентов было связано не только с олимпиадой. Я абсолютно уверен, что он согласовывал с Си свое решение начать войну, и уверен, что Си благословил его. Иначе Китай и Казахстан не стали бы для Москвы каналом обхода западных санкций. путин знал, что они будут, и искал запасные аэродромы.

Пекину выгодна эта война. Поэтому Китай может заявлять что угодно, но реально влиять на путина с целью прекратить войну он не станет. путин ведь воюет не только с Украиной. Он воюет со всем Западом и США – основными противниками и антагонистами Китая. И мы видим, с каким напряжением они нам помогают, потому что их ресурсы тоже не бесконечны. Этой войной они истощают себя.

А Китай готовится к возвращению Тайваня. Судя по риторике Си, Тайвань для него так же "сакрален", как Крым для путина. Логика всех его действий направлена на "возвращение" Тайваня "домой". И помешать ему в этом могут только США и ЕС. Но чем слабее они будут, тем легче будет с ними договориться, или им сопротивляться.

Поэтому Китаю нужна война в Украине. Поэтому он заинтересован, чтоб она длилась как можно дольше. И, независимо от того, что официально будет говорить Пекин, мы должны понимать, что действия его будут направлены не на прекращение, а на поддержание войны, на ослабление всех воюющих сторон. Чем слабее они, тем сильнее Китай.