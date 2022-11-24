росія готується до загострення, відомі дати, бере участь і Білорусь — важливі заяви від Генштабу

Росія продовжує намагатися втягнути РБ у війну з Україною

У листопаді на російсько-українському кордоні можуть статися загострення. До цього росія готує свої війська. Разом з тим рф може вчинити теракт на білоруській АЕС, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Можливе загострення може статися у період із 23 по 28 листопада. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Противник поширює інформацію і готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому їм очікується, що "НАТО та Україна вимагатимуть захопити кордони миролюбної білорусі та росії", — повідомив Громов.

Він також додав, що в ці дати можуть бути провокації росії на кордоні.

"На тлі цього російські війська у Білгородській області мають встановити мінно-вибухову загороду, щоб не допустити так звані "українські ДРГ". З огляду на це можуть бути російські провокації на кордоні", — додав Громов.

У зв’язку із цим українські військові записали звернення до білорусів. Його опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ. У ньому наші попереджають про можливі провокації з боку росії, у тому числі та на білоруській АЕС.

"Спецслужби Росії готують провокації на вашій території, метою їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС "Островець", – кажуть військові.

ЗСУ у своєму зверненні заявили, що не здійснюватимуть на території Білорусі жодних агресивних дій.

"Україна не вважає вашу країну, тим більше – ваш народ – ворогом… Ми не збираємось і не плануємо проводити жодних агресивних дій на території РБ. Це – офіційна позиція України. Сьогодні багато залежить від кожної людини, сподіваємось на вашу уважність та розуміння ситуації", – сказали у ГШ ЗСУ.

Тим часом, стало відомо, скільки білорусів готові воювати проти України. Олексія Громова в ході брифінгу повідомив, що на сьогодні приблизно 10-15 тисяч особового складу силових структур РБ готові до участі у війні на боці Росії. Насамперед як зазначає начальник Генштабу ЗСУ, вони готові зробити це через гроші.

Нагадаємо, що в Білорусі пройшов військовий призов, під час якого в армію було призвано понад 6 тисяч призовників.