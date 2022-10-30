россия могла продвинуться под Донецком: актуальные карты боев в Украине

Россияне продолжают атаки на Донеччине и собирают силы для обороны в Херсонской области

ВСУ и вооружение от союзников HIMARS — заставили россиян вывести войска из Чернобаевки полностью. Прицельный огонь по вооружению и складам боеприпасов рф в этом месте стал нарицательным в Украине. Полный вывод войск произошел совсем недавно, еще в сентябре там были танки и БТР. Херсонщину россия пытается обезлюдить, придумав "эвакуацию". На место людей заселяются российские солдаты в штатском.

Аналитики Института изучения войны считают, что это тактика вероломства, чтобы создать условия для обвинения Украины в нанесении ударов по гражданским объектам при нападении на российские военные позиции. Не стоит думать, что россияне сдадут Херсонщину — за оборону области отвечают профессиональные российские войска, хотя ранее становились известны случаи заполнения прорех мобилизованными.

На линии Сватово-Кременная украинские военные укрепляются и продолжают контрнаступательные действия. Под Бахмутом российские силы могли замедлить наступление, начав его в районе Угледара. Сообщается, что под Донецком россияне незначительно продвинулись.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Украинские войска укрепляют отвоеванные позиции и продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная. Это важная артерия, которая отвечает за российскую логистику и снабжение. Враг считает, что украинские военные уже в 4 км от трассы и в 2 км от российских позиций. Россияне также не оставляют мысли вернуть позиции на северо-востоке Харьковской области и якобы ведут "активные действия".

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области после удара по российским войскам в Майорске, когда погибли около 300 россиян и многие были ранены, под Бахмутом мог снизиться темп наступления — аналитики отмечают, что в данных Генштаба нет сведений про российские атаки. Росвойска якобы начали наступление на Угледар — подтверждения видео или от Генштаба ВСУ нет. К северу от Донецка россиянам удалось выйти на юго-восточную окраину Водяного, по части данных они захватили кусок трассы и продвинулись в районе Невельского и Первомайского.

Карта атак россии в Донецкой области

Юг Украины

В Херсонской области находится еще около 40 тысяч российских военные, большинство из которых профессионалы — ВДВ, силы спецопераций, морская пехота. Считается, что россияне могут разрушить дорогу через Каховскую ГЭС, чтобы замедлить продвижение Украины через Днепр. На западном берегу Днепра продолжают оборудовать российские оборонительные позиции. Как сообщает ОК "Юг", под предлогом подготовки к обороне Новой Каховки российские военные насильно выселяют людей с улиц, находящихся на побережье реки Днепр. Подобное продолжается и по другим населенным пунктам правобережья. Украинские военные на линии фронта хорошо отработали по военной технике оккупантов.

Карта контрнаступления ВСУ на юге

Как ранее сообщал "Телеграф", глава ГУР Кирилл Буданов считает, что освободить Херсон можно будет до конца ноября. Россия стянула силы не только к югу, тяжелое вооружение хоть и старое перебрасывалось и на Донецком направлении. Оно помогает россиянами применять тактику "огненный вал".