Россияне атакуют "огненным валом": что происходит на разных участках фронта

Враг бросает в бой даже старую технику

Российские военные продолжают атаковать Украину — основные бои идут на трех направлениях. В каждом из них свои условия и задания обороны и контрнаступления ВСУ.

Как рассказал генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко в комментарии "24 каналу", наступательные действия идут на двух направлениях из трех.

Регионы боевых действий:

оборонные бои в районе Бахмута,

наступление на линии Сватово-Кременная,

наступление на Херсонском направлении.

Генерал-лейтенант отметил, что там, где идет наступление оборона не прекращается, а также ищутся новые направления для продвижения вперед. Сложности в том, что у россии есть превосходство в технике — ствольной артиллерии, системах залпового огня, ударной авиации.

Романенко отметил, что враг использует тактику массового применения старой военной техники — они создают "вал". Из-за потерь в танках и бронированных машинах они используют в боя старую технику, но сохраняется преимущество в артиллерии которое было в начале вторжения.

Использование "огненного вала" оккупантами на Бахмутском направлении отмечает и боец Легиона Свободы Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Еспресо".

"Он уничтожает все дома и постройки в населенных пунктах этого района. Враг методически отрабатывает каждый дом и дополнительно применяет большое количество групп пехоты", — отмечает боец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты, несмотря на их заявления, на Бахмутском направлении продвигаются очень медленно. В Херсонской области они якобы решили отойти и вывозят своих гражданских и принудительно выселяют украинцев. В Бериславе военные рф переоделись в гражданское и поселились в пустых домах.