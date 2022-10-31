Украинцев в понедельник ждут аварийные отключения света: подробности
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В понедельник, 31 октября, украинцев ждут экстренные аварийные отключения электроэнергии. Внедрение таких мер обусловлено очередной массированной атакой россии по критической энергоструктуре мирных украинских городов.
Соответствующее предупреждение появилось на странице YASNO в соцсети.
"Прямо сейчас Украина отражает атаки врага. А энергетики — работают над стабилизацией энергосистемы, которая в это утро потерпела очередной удар российских террористов. Поэтому хотим предупредить об экстренных аварийных отключениях электроэнергии сегодня", — говорится в публикации.
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