Жители Киева будут сидеть без света еще дольше: готовятся новые графики веерных отключений

Света может не быть в домах до шести часов

Новые графики веерных отключений электроэнергии для Киева уже практически готовы. Однако они не будут приятными для граждан, поскольку длительность ограничений может увеличиться.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире украинского телемарафона сообщил, что количество времени, которое киевлянам придется проводить без света, может увеличиться и достигать шести часов. Однако он отмечает, что ДТЭК старается делать все возможное, чтобы это время сократить.

"То есть возможно чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности — в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить назад тоже большая работа", — сказал Сахарук.

Также он подчеркнул, что не все дома в столице можно выключить из пункта управления. Многие дома нужно отключать на месте. В связи с этим возникают сложности, чтобы делать это часто и по графику.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что запуск отопления в Украине повлияет на ситуацию с электричеством.

Также "Телеграф" писал о том, что в Укрэнерго рассказали, есть ли у оккупантов шансы оставить Украину без электроэнергии.