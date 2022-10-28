Отключение света зимой: как подготовиться и что купить заранее

Если приобрести некоторые необходимые вещи, досуг в отсутствие электричества станет уютнее

Эта зима будет не из простых — кроме экономии отопления у украинцев еще может возникнуть проблема абсолютного отсутствия электроэнергии в течение длительного времени. Поэтому, чтобы себя и свое жилье подготовить к худшим случаям, следует знать несколько простых рекомендаций.

Во-первых, среди запасов дома нужно иметь фонарики, которые должны быть как на аккумуляторах или батареях, так и механические. К тому же было бы здорово приобрести дополнительные батарейки, свечи и спички. Эти предметы могут спасти в самый неожиданный момент.

На случай, если у вас есть электрическая плита, лучше найти альтернативный способ приготовления пищи, когда свет выключат. Самые популярные варианты — туристический примус на бензине или газовая плита, работающая на баллончиках. Так что при таком выборе следует позаботиться о запасе горючего.

По возможности надо сделать запас сухого спирта. На нем может быть не очень просто готовить еду – нужно будет использовать не один кусочек спирта, но для приготовления чая это подойдет. К тому же следует брать посуду с тончайшим дном, чтобы вода нагрелась как можно быстрее.

Если вы знаете расписание отключения света и они плановые, то можно заранее приготовить горячий напиток в термосе. Термос с металлическим корпусом держит тепло в течение 10-12 часов, а пластиковый — в два раза меньше, поэтому лучше выбирать более долгосрочный вариант.

Что касается продуктов в холодильной и морозильной камере, то при отключении света они могут размерзнуться и испортиться. Если на улице прохладно, можно держать их там. В противном случае также можно определенное время хранить их в термосумке.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть довольно распространенный миф об отоплении зимой — один нюанс поможет дольше удержать тепло в доме.