Мешканці Києва сидітимуть без світла ще довше: готуються нові графіки віялових відключень

Світла може не бути в будинках до шести годин

Нові графіки віялових відключень електроенергії для Києва вже практично готові. Однак вони не будуть приємними для громадян, оскільки тривалість обмежень може збільшитись.

Директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі українського телемарафону повідомив, що кількість часу, який киянам доведеться проводити без світла, може збільшитись і досягати шести годин. Однак він зазначає, що ДТЕК намагається робити все можливе, щоби цей час скоротити.

"Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу. З цим є також певні технічні складності — у Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути і включити назад теж велика робота", — сказав Сахарук.

Також він наголосив, що не всі будинки у столиці можна вимкнути з пункту управління. Багато будинків потрібно відключати на місці. У зв’язку з цим виникають складнощі, щоб робити це часто і за графіком.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що запуск опалення в Україні вплине на ситуацію з електрикою.

Також "Телеграф" писав про те, що в Укренерго розповіли, чи є у окупантів шанси залишити Україну без електроенергії.