Відключення світла взимку: як підготуватися та що купити заздалегідь

Якщо придбати деякі необхідні речі, дозвілля під час відсутності електрики стане затишнішим

Ця зима буде не з простих — крім економії опалення, в українців ще може виникнути проблема абсолютної відсутності електроенергії протягом тривалого часу. Тож аби себе та своє житло підготувати до найгірших випадків, слід знати кілька простих рекомендацій.

По-перше, серед запасів вдома необхідно мати ліхтарики, які мають бути як на акумуляторах або батареях, так і механічні. До того ж було б чудово придбати додаткові батарейки, свічки та сірники. Ці предмети можуть врятувати в найнеочікуваніший момент.

На випадок, якщо ви маєте електричну плиту, краще знайти альтернативний спосіб приготування їжі, коли світло вимкнуть. Найпопулярніші варіанти — туристичний примус на бензині або газова плита ,яка працює на балончиках. Тож при такому виборі слід подбати про запас пального.

При можливості треба зробити запас сухого спирту. На ньому може бути не дуже просто готувати їжу — треба буде використовувати не один шматочок спирту, але для приготування чаю це підійде. До того ж слід брати посуд з найтоншим дном, аби вода нагрілася якнайшвидше.

Якщо ви знаєте розклад відключення світла і вони планові, то можна заздалегідь приготувати гарячий напій в термосі. Термос із металевим корпусом тримає тепло протягом 10−12 годин, а пластиковий — у два рази менше, тож краще обирати більш довгостроковий варіант.

Щодо продуктів у холодильній і морозильній камері, то під час відключень світла вони можуть розмерзнутися і зіпсуватися. Якщо на вулиці прохолодно, то можна тримати їх там. В інакшому випадку такж можна певний час зберігати їх у термосумці.

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