Укр

Война — день 249: оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, отказ рф от "зерновой сделки"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Российское вторжение длится уже 249 дней Новость обновлена 30 октября 2022, 01:14
Российское вторжение длится уже 249 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 30 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 249 дней. Оккупанты продолжают бросать солдат на убой в безрезультатных попытках захватить Бахмут, но не достигли существенного прогресса ни там, ни на других участках фронта. По оценкам генерала ВСУ Игоря Романенко на фронте у россиян наблюдаются существенные проблемы с боевой техникой, из-за чего им приходится бросать в бой даже старые образцы, а вот преимущество в артиллерии продолжает сохраняться. Вместе с тем из-за диверсий страдают российские войска в тылах, так накануне оккупантов заставила понервничать успешная атака беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе, из-за чего не исключается, что свои корабли им придется держать подальше от украинской границы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 "Наверное, friendly fire": Арестович о поражении вражеского фрегата "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами на борту.

Фрагмент передачи "Фейгин.Live"

00:00 Вечером прозвучал взрыв на переправе возле Антоновского моста близ Херсона, кроме того, местные телеграм-каналы сообщают, что в Севастополе сработали системы ПВО.

Напомним, о том, что происходило 27 октября читайте в сводке: "Война — день 246: жестокие бои на Донбассе, обстрелы городов Украины ракетами и дронами продолжаются".

Данные за 28 октября доступны в материале: "Война — день 247: оккупанты пытаются наступать на Донбассе, в Украине веерные отключения электроэнергии".

С информацией за 29 октября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 248: ВСУ снизили темпы продвижения, а оккупанты готовятся к обороне в крупных городах"

Теги:
#Украина #Россия #Война