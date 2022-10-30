Война — день 249: оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, отказ рф от "зерновой сделки"

Оперативно о главном 30 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 249 дней. Оккупанты продолжают бросать солдат на убой в безрезультатных попытках захватить Бахмут, но не достигли существенного прогресса ни там, ни на других участках фронта. По оценкам генерала ВСУ Игоря Романенко на фронте у россиян наблюдаются существенные проблемы с боевой техникой, из-за чего им приходится бросать в бой даже старые образцы, а вот преимущество в артиллерии продолжает сохраняться. Вместе с тем из-за диверсий страдают российские войска в тылах, так накануне оккупантов заставила понервничать успешная атака беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе, из-за чего не исключается, что свои корабли им придется держать подальше от украинской границы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 "Наверное, friendly fire": Арестович о поражении вражеского фрегата "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами на борту.

Фрагмент передачи "Фейгин.Live"

00:00 Вечером прозвучал взрыв на переправе возле Антоновского моста близ Херсона, кроме того, местные телеграм-каналы сообщают, что в Севастополе сработали системы ПВО.

Напомним, о том, что происходило 27 октября читайте в сводке: "Война — день 246: жестокие бои на Донбассе, обстрелы городов Украины ракетами и дронами продолжаются".

Данные за 28 октября доступны в материале: "Война — день 247: оккупанты пытаются наступать на Донбассе, в Украине веерные отключения электроэнергии".

С информацией за 29 октября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 248: ВСУ снизили темпы продвижения, а оккупанты готовятся к обороне в крупных городах"