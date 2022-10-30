Италия передаст Украине мощные артиллерийские установки: что известно

Речь о десятках единиц мощной артиллерийской техники

Итальянские власти передали Украине самоходные артиллерийские установки M109L, которые вместе с переданным ранее оружием существенно усилят украинские Вооруженные силы на поле боя. Точное количество установок в секрете, но предварительно речь идет про десятки единиц.

Как сообщает La Repubblica, это уже пятый пакет военной помощи, который украинская сторона получит от Италии.

По данным издания, на этот раз Италия передаст от 20 до 30 установок M109L, позволяющих украинским войскам превзойти российскую артиллерию. Сначала это вооружение пройдет проверку, а уже тогда будет использоваться ВСУ на поле боя.

Самоходная установка M109L – это бронированная гусеничная машина со 155-мм пушкой, использующая боеприпасы образца НАТО. Она базируется на гусеничном шасси оригинальной конструкции с вращающейся башней на 360°. Корпус артиллерийской системы и башня цельносварная, выполненная из катаной алюминиевой брони, которая обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и обломков снарядов полевой артиллерии.

Самоходная артиллерийская установка M109L

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженные силы Украины получили 20 дронов-камикадзе Warmate, которые были закуплены за донаты украинцев и иностранцев.