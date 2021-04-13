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Звезда фильма "Один дома" впервые стал отцом

Звезда фильма "Один дома" впервые стал отцом
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Маленький Кевин из популярного фильма "Один дома", американский актер Маколей Калкин поделился радостной новостью - он впервые стал папой. Избранница 40-летнего актера, 33-летняя актриса Бренда Сонг подарила любимому сына. 

Об этом сообщает издание Esquire.

Малыш, которого назвали в честь покойной сестры Калкина - Дакота, появился на свет 5 апреля в Лос-Анджелесе. 

"Мы очень рады" - прокомментировали новоиспеченные родители рождение сына изданию.

Маколей и Бренда познакомились на съемках фильма Changeland, режиссером которого был друг Калкина Сет Грин, в Таиланде несколько лет назад, в 2017 году, после чего они начали встречаться.

Пара живет вместе, носит одинаковые пижамы и "воспитывает" трех кошек, несколько рыбок, пса сиба-ину и голубоголового пионуса (попугая).

Ранее, "Телеграф" писал, что американский певец Джейсон Деруло сообщил, что его девушка Дженна Фрумес беременна.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 92

Все по теме:

Беременность, Актер, Один дома, Маколей Калкин, Бренда Сонг.
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