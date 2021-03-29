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"Новая глава жизни": Джейсон Деруло объявил, что скоро станет отцом (видео)

"Новая глава жизни": Джейсон Деруло объявил, что скоро станет отцом (видео)
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный американский певец и танцор Джейсон Деруло и его возлюбленная - Дженна Фрумес - поделились радостной новостью, которая случилась в их жизни. Они вскоре станут родителями первенца. 

Счастливые будущие родители поделились новостями на своих страницах в Инстаграм. Джейсон опубликовал романтическое видео, на котором мило позирует со своей девушкой Дженной. Пара гуляет по пляжу на Багамах. 

"Очень рад этой новой главе в нашей жизни", - подписал ролик артист.

 
 
 
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Публикация от Jason Derulo (@jasonderulo)

Будущая мамочка тоже поделилась радостной новостью в своем профиле в Инстаграме.

"Мама и папа", – коротко подписала совместный снимок Дженна Фрумс.

 
 
 
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Публикация от JENA (@jenafrumes)

31-летнего Джейсон и 27-летняя Дженни  познакомились в спортзале незадолго до пандемии коронавируса. И как теперь уже видно, пандемия их таки сблизила.

Ранее, "Телеграф" писал, что российская певица Альбина Джанабаева объявила о третьей беременности. Артистка вскоре подарит Валерию Меладзе еще одного малыша.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 121

Все по теме:

Беременность, Певец, Джейсон Деруло, Дженна Фрумес.
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