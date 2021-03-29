"Новая глава жизни": Джейсон Деруло объявил, что скоро станет отцом (видео)

Популярный американский певец и танцор Джейсон Деруло и его возлюбленная - Дженна Фрумес - поделились радостной новостью, которая случилась в их жизни. Они вскоре станут родителями первенца.

Счастливые будущие родители поделились новостями на своих страницах в Инстаграм. Джейсон опубликовал романтическое видео, на котором мило позирует со своей девушкой Дженной. Пара гуляет по пляжу на Багамах.

"Очень рад этой новой главе в нашей жизни", - подписал ролик артист.

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Будущая мамочка тоже поделилась радостной новостью в своем профиле в Инстаграме.

"Мама и папа", – коротко подписала совместный снимок Дженна Фрумс.

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31-летнего Джейсон и 27-летняя Дженни познакомились в спортзале незадолго до пандемии коронавируса. И как теперь уже видно, пандемия их таки сблизила.

Ранее, "Телеграф" писал, что российская певица Альбина Джанабаева объявила о третьей беременности. Артистка вскоре подарит Валерию Меладзе еще одного малыша.