Болезнь прогрессирует: звезда "Зачарованных" рассказала, с чем столкнулась, борясь с раком

В 2015 году у Шеннен Доэрти впервые обнаружили рак молочной железы

Звезда сериалов "Район Беверли-Хиллз" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти лечится от рака, который постепенно разрушает ее организм. В начале 2023 знаменитость прооперировали и удалили опухоль головного мозга, а недавно актриса уточнила, что рак распространился на ее кости.

В интервью People Шеннен Доэрти рассказала о своем состоянии и поделилась информацией о том, как происходит процесс лечения. Знаменитость планирует приступить к клиническим испытаниям новых методов лечения рака.

"Я не хочу умирать. Я еще не перестала жить. Я еще не перестала любить. Я не перестала творить. Я еще не перестала надеяться, что все изменится к лучшему. Я просто еще не закончила", — откровенно рассказала она.

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Напомним, что в 2015 году у Шеннен Доэрти впервые обнаружили рак молочной железы. Звезде удалили орган, а затем она прошла сложную химиотерапию и лучевую терапию.

В апреле 2017 года знаменитость сообщила, что у нее наступила ремиссия. В 2019 году болезнь вернулась и быстро прогрессировала к четвертой стадии.

Актриса продолжает упорно работать, чтобы доказать, что люди с раком могут двигаться вперед. "Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства", — акцентировала внимание звезда.

Доэрти высказала мудрые мысли: "Мое лучшее воспоминание еще впереди. Я просыпаюсь и ложусь спать, благодаря Богу, молюсь за вещи, которые для меня важны. Не прошу слишком много. Это объединяет меня с духовностью. Моя вера — моя мантра".

Ранее "Телеграф" писал, как изменились звезды сериала "Беверли-Гиллз". Люка Перри уже нет в живых, Шеннен Доэрти болеет, Тори Спеллинг – многодетная мать.