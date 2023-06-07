Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о новом диагнозе и поделилась откровенными кадрами, как проходит лечение (видео)

Звезда "Зачарованных" много лет борется с раком груди, теперь медики обнаружили проблемы и с головным мозгом

Популярная актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные" 52-летняя Шеннен Доэрти прошла лучевую терапию головного мозга. Врачи обнаружили, что рак молочных желез, с которым много лет борется актриса, распространился: метастазы обнаружены в мозгу.

О новом диагнозе знаменитость сообщила в Instagram. Доэрти поделилась откровенными кадрами из больницы.

Так, актрисе впервые диагностировали рак груди в марте 2015 года. Она перенесла ряд операций. В 2017 году наступила ремиссия, но в 2020 году Доэрти объявила о возвращении болезни на 4-й стадии. Как говорится в недавнем посте звезды, в январе 2023 года медики выявили метастазы в мозгу, то есть раковые клетки распространились за пределы своего первоначального местонахождения.

В ролике Доэрти показана во время прохождения радиотерапии, на ней надета специальная маска, которая используется при облучении мозга. В некоторых моментах на этом видео актриса плачет. Звезда пишет, что ей очень страшно, но благодарит за поддержку врачей рядом.

Шеннен Доэрти проходит лучевую терапию

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