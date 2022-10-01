Ворога залишили без "Сонцепіка" та РСЗВ "Град": бійці ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Півдні

За добу знищено десять потенційних російських убивць

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по угрупованню ворога на півдні країни, знищуючи його живу силу та техніку. Так, за минулу бойову добу противник втратив важку вогнеметну систему "Сонцепек" і РСЗВ "Град".

Також ударів завдано по логістичним центрам російського ворога, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Крім того "на концерт до кобзону" отруєно 10 ворогів, дві самохідні великокаліберні гаубиці "Мста-С", три танки та дві бойові машини піхоти.

Крім них знищено двох безпілотників "Орлан-10" у небі Херсонщини та ввечері над морем Одеської області.

Загалом наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань, вразивши при цьому польові склади боєприпасів, накопичення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.

Так от воно на фронті

Нагадаємо, напередодні ввечері сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 — "Алігатор".

Бійці ЗСУ знищили "Алігатор" рашистів

Окрім того, з’явилася інформація про звільнення бійцями ЗСУ важливого населеного пункту на Сході країни.