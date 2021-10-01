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Арахамія і Корнієнко хочуть вручати депутатам премію "Золота сосна": кого будуть номінувати

Автор
Олена Волкова
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Корнієнко та Арахамія в 2020 році оскандалилися фразою "корабельна сосна", сказаною щодо колеги Новина оновлена 01 жовтня 2021, 16:14
Корнієнко та Арахамія в 2020 році оскандалилися фразою "корабельна сосна", сказаною щодо колеги

У Трускавці хочуть "нагороджувати" жартівливою премією, яка отримала свою назву після відомого скандалу

Слідом за врученням "Оскарів" у Трускавці нардепів від "Слуги народу" можуть номінувати на ще одну премію — "Золота сосна".

Про це кореспонденту "Телеграфа" напередодні виїзного засідання розповів глава фракції Давид Арахамія.

Разом з главою партії Олександром Корнієнко він хоче присудити жартівливу премію тим нардепам, які осоромилися або оскандалилися в цьому році. Не виключено, що таким чином будуть карати за промахи і в подальшому.

До слова, назву "Золота сосна" премія отримала не випадково, адже в минулому році саме фразою "корабельна сосна" оскандалились самі Арахамія і Корнієнко. Нагадаємо, що нардепи не врахували, що їх записують мікрофони і диктофони миколаївських журналістів, і щосили обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції.

Корнієнко помітив, що Аллахвердієва — "взагалі красуня".

"Така піддута, звичайно, трохи. Тюнінгу too much... Ну, баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна", — сказав Корнієнко, а Арахамія погодився.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Пізніше Корнієнко заявив, що відео — не що інше, як монтаж, а фрази вирвані з контексту. Втім, він все ж вибачився і за себе, і за Арахамію.

Раніше ми повідомляли, що в першу чергу в Трускавці нардепи розглянуть спірне питання про відставку спікера Ради Дмитра Разумкова.

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