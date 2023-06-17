Зеленський наступного тижня звільнить топ-чиновника зі сфери оборони, - джерела

У керівництві Укроборонпрому відбудеться ротація

Наступного тижня буде звільнений голова Укроборонпрому Юрій Гусєв. Про що повідомляє декілька джерел "Телеграфу", уточнюючи, що Гусєв займе іншу посаду.

"Гусєвим незадоволені вже давно. На його місце наразі є декілька кандидатів, а сам він випросив собі посаду посла України в Чехії. Ця країна важлива для нас в контексті зброї. А Гусєв вміє домовлятись",- зазначає джерело видання.

Одним з найбільш вірогідних кандидатів на посаду нового голови Укроборонпрому називають нинішнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва.

Ще в березні "Телеграф" першим написав, що планується заміна керівництва "Укроборонпрому". Тоді співрозмовники називали найбільш ймовірним кандидатом народного депутата від "Слуги народу" Ігоря Копитіна.

Зазначимо, що Гусєв обіймає посаду керівника "Укроборонпрому" з 2020 року. До того очолював Херсонську облдержадміністрацію.

Варто згадати, що Гусєв Балотувався до парламенту 41 номером в списку "Слуги народу", але зняв свою кандидатуру. Причиною став той факт, що він був фігурантом скандалу навколо корупційних закупівель у Міноборони, коли обіймав посаду заступника міністра.

Неофіційно Гусєв вважається наближеним до голови фракції "СН" Давида Арахамії, як і міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Своєю чергою Боєв закінчив Київський національний економічний університет та Вортонську школу Університету Пенсільванії. Працював в інвестиційних банках JP Morgan Chase та Credit Suisse, консалтингової компанії The Boston Consulting Group. Крім того, він був директором з розвитку бізнесу ПАТ "Укргазвидобування".

З 2 травня 2023 року Боєва було призначено заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з європейської інтеграції.