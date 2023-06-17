Зеленский на следующей неделе уволит топ-чиновника из сферы обороны, — источники

В руководстве Укроборонпрома произойдет ротация

На следующей неделе будет уволен глава Укроборонпрома Юрий Гусев. О чем сообщает несколько источников "Телеграфа", уточняя, что Гусев займет другую должность.

"Гусевым недовольны уже давно. На его место сейчас несколько кандидатов, а сам он выпросил себе должность посла Украины в Чехии. Эта страна важна для нас в контексте оружия. А Гусев умеет договариваться", – отмечает источник издания.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность нового главы Укроборонпрома называют нынешнего замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергея Боева.

Еще в марте "Телеграф" первым написал, что планируется замена руководства "Укроборонпрома". Тогда собеседники называли наиболее вероятным кандидатом народного депутата от "Слуги народа" Игоря Копытина.

Отметим, что Гусев занимает должность руководителя "Укроборонпрома" с 2020 года. До этого возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию.

Следует упомянуть, что Гусев баллотировался в парламент 41 номером в списке "Слуги народа", но снял свою кандидатуру. Причиной стал тот факт, что он был фигурантом скандала вокруг коррупционных закупок у Минобороны, занимая должность замминистра.

Неофициально Гусев считается приближенным к главе фракции "СН" Давиду Арахамии, как и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В свою очередь Боев закончил Киевский национальный экономический университет и Вортонскую школу Университета Пенсильвании. Работал в инвестиционных банках JP Morgan Chase и Credit Suisse, консалтинговой компании The Boston Consulting Group. Кроме того, он был директором по развитию бизнеса ПАО "Укргаздобыча".

Со 2 мая 2023 года Боев был назначен заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по европейской интеграции.