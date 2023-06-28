Різдво по-новому: Зеленський просить Раду змінити дати трьох свят, а ще надати статус англійській мові

Ці зміни наближають Україну до Європи

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроекти — про зміну дати святкових днів (зокрема Різдва) та про офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Про це повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Законопроект щодо зміни дат свят, який глава держави вніс до Ради, стосується насамперед Різдва, офіційне святкування якого пропонується перенести з 7 січня, а 25 грудня (цього дня свято відзначає більшість християнського світу).

Також пропонується перенести дату Дня Української Державності — з 28 липня на 15 липня.

Крім того, на більш ранню дату буде перенесено День захисників та захисниць України — вони прийматимуть вітання не 14, а 1 жовтня.

Проект закону №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", пропонує визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою. Проект унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Вимога щодо володіння англійською мовою може встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Встановлюються вимоги щодо обовʼязкового володіння англійською мовою для претендентів на зайняття посад:

державної служби категорії "А";

державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється КМУ;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється КМУ;

поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється КМУ;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється КМУ;

керівників субʼєктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється КМУ.

Порядок проведення іспиту на визначення рівня володіння англійською мовою, а також перелік документів, що засвідчують рівень володіння англійською мовою, у тому числі сертифікатів міжнародного зразка, встановлюються КМУ.

Як повідомляв "Телеграф", Православна церква України 24 травня затвердила повний перехід на новий календар. Раніше про таке рішення повідомила і Українська греко-католицька церква.