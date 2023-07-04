День національної поліції України: яскраві листівки та картинки до професійного свята 4 липня

Привітайте правоохоронців із їхнім святом, Днем поліції!

У календарі на липень 2023 року значиться важливе професійне свято — День національної поліції України, що відзначається 4 числа. Цього року дата випала на вівторок. Подія є нагодою привітати українських поліцейських і висловити їм вдячність за несення служби під час повномасштабного російсько-української війни.

З нагоди Дня національної поліції України 4 липня "Телеграф" публікує добірку вітальних листівок. Ви можете завантажити картинки на свій гаджет, щоби переслати вітання у месенджерах служителям правопорядку.

Картинки з Днем національної поліції України

Листівки на День національної поліції України 4 липня 2023

Нагадаємо, День національної поліції України відзначається 4 липня з 2018 року. Тоді дату офіційно затвердив указом президент Петро Порошенко. Це число обрано не випадково, а з урахуванням однієї визначної події в історії становлення цього державного інституту. Так, саме в четвертий день липня у 2015 році перші патрульні поліцейські в Україні прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інші важливі свята липня-2023. Низку дат передбачає церковний місячний календар. А незабаром українці святкуватимуть Івана Купала, насичене народними традиціями.