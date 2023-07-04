День национальной полиции Украины: яркие открытки и картинки к профессиональному празднику 4 июля

Поздравьте стражей порядка с их праздником, Днем полиции!

В календаре на июль 2023 года значится важный профессиональный праздник — День национальной полиции Украины, который отмечается 4 числа. В этом году дата пришлась на вторник. Событие дает возможность поздравить украинских полицейских и выразить им благодарность за несение службы во время полномасштабной российско-украинской войны.

По случаю Дня национальной полиции Украины 4 июля "Телеграф" публикует подборку открыток. Вы можете скачать картинки на свой гаджет, чтобы переслать поздравления в мессенджерах служителям правопорядка.

Картинки с Днем национальной полиции Украины

Открытки на День национальной полиции Украины 4 июля 2023

Напомним, День национальной полиции Украины отмечается 4 июля с 2018 года. Тогда дату официально утвердил указом президент Петр Порошенко. Это число выбрано не случайно, а с учетом одного выдающегося события в истории становления этого государственного института. Именно в четвертый день июля в 2015 году первые патрульные полицейские в Украине приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве.

Ранее "Телеграф" сообщал о других важных праздниках июля-2023. Ряд дат предусматривает церковный месячный календарь. А в скором времени украинцы будут праздновать Ивана Купала, насыщенный народными традициями.