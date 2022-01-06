Украина купила высокотехнологичную систему управления боевыми действиями: подробности (фото)
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В Турции подобная система используется на корветах типа ADA, десантном корабле, фрегатах.
Защита украинских акваторий — важный вопрос на повестке дня. Укрепить позиции флота помогут не только корабли, но и современные системы управления боевыми действиями. Турецкая компания HAVELSAN в 2021 году передала Украине систему ADVENT, которую использует турецкий флот.
Об экспорте сообщает турецкий сайт TurDef, ссылаясь на итоговый ролик компании в соцсетях.
Кроме Украины и Турции такие системы используют Индонезия и Пакистан. Согласно данным компании ADVENT — это система, которая обеспечивает планирование, составление тактической картины, принятие решений, оценку рисков и управление оружием для противодействия текущим и возникающим угрозам. Отдельно отмечено, что она совместима с системами НАТО.
Также ADVENT соединяется с широким спектром датчиков и оружия, поддерживает передачу сетевых данных и может быть внедрен в различные платформы на земле, под водой, на воде и в воздухе, чтобы они работали сообща. В турецких ВМС она используется на серии корветов класса ADA.
Такие корабли строят и для Украины. В декабре сообщили о практически полной готовности корпуса первого корвета. В 2022 его планируют отбуксировать на достройку в Украину из Турции. Второй корвет планируют построить уже в следующем году.
Как ранее писал "Телеграф", для Украины важно не только возрождать флот, но и строить военно-морские базы в своих акваториях.
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