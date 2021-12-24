Сможет ли Россия высадить десант на украинском побережье: вице-адмирал указал на три вещи

Украинские акватории в Черном и Азовском морях могут оказаться под угрозой страны-агрессора.

Вероятная эскалация конфликта с Россией и обнародованные СМИ предполагаемые планы вторжения включают в себя, в том числе, и наступление с моря.

"Телеграф" пообщался с бывшим командующим Военно-морскими силами Украины, вице-адмиралом Сергеем Гайдуком, есть ли вероятность появления российских десантников на побережье Украины.

Вице-адмирал отметил, что слухи об этом возникают минимум два раза в году уже семь лет. Называют разные места — от устья реки Дуная и острова Змеиный до Мариуполя. Есть три нюанса, но которые стоит обратить внимание, по мнению Гайдука.

Место высадки

По словам экс-командующего ВМС, для высадки десанта выбирают определенные участки по их доступности. Украина может подготовиться к вероятной атаке — возвести инженерные заграждения. Также в стране есть резервы, которые готовы реагировать на десантников и на море, и на суше.

Десант не приходит сам по себе

Операции по высадке морского десанта происходят как продолжение ситуации в сухопутной части. Ранее были опубликованы вероятные планы, по которым Россия может попытаться сделать "коридор" в Крым. Сухопутная операция высокого уровня с действиями на море может рассматриваться как потенциальная угроза.

Морской десант нуждается в поддержке с воздуха

Как отмечает вице-адмирал, для того чтобы десантники могли перейти по морю и дойти до места высадки, а также захватить плацдарм, им нужен 100%-ный контроль над воздушной средой. Такие действия будут находиться под влиянием Украины.

Гайдук считает, что слухи о десанте — это блеф и расшатывание ситуации.

Полное интервью с экс-командующим ВМС читайте по ссылке: Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины