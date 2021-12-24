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Чи зможе Росія висадити десант на українському узбережжі: віцеадмірал вказав на три речі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Тренування російського морського десанту
Тренування російського морського десанту

Українські акваторії у Чорному та Азовському морях можуть опинитися під загрозою країни-агресора.

Ймовірна ескалація конфлікту з Росією та оприлюднені ЗМІ передбачувані плани вторгнення включають, зокрема, і наступ із моря.

"Телеграф" поспілкувався з колишнім командувачем Військово-морськими силами України, віцеадміралом Сергієм Гайдуком, чи є можливість появи російських десантників на узбережжі України.

Віцеадмірал зазначив, що чутки про це виникають щонайменше двічі на рік уже сім років. Називають різні місця – від гирла річки Дунаю та острова Зміїний до Маріуполя. Є три нюанси, але які варто звернути увагу на думку Гайдука.

Місце висадження

За словами екскомандувача ВМС, для висадки десанту обирають певні ділянки за їхньою доступністю. Україна може підготуватися до можливої атаки — звести інженерні огорожі. Також у країні є резерви, які готові реагувати на десантників і на морі, й на суші.

Десант не приходить сам собою

Операції з висадки морського десанту відбуваються як продовження ситуації у сухопутній частині. Раніше було опубліковано ймовірні плани, за якими Росія може спробувати зробити "коридор" до Криму. Сухопутна операція високого рівня з діями на морі може розглядатись як потенційна загроза.

Морський десант потребує підтримки з повітря

Як зазначає віцеадмірал, для того, щоб десантники могли перейти морем і дійти місця висадки, а також захопити плацдарм, їм потрібен 100%-ний контроль над повітряним середовищем. Такі дії будуть під впливом України.

Гайдук вважає, що чутки про десант — це блеф та розхитування ситуації.

Повне інтерв’ю з екскомандувачем ВМС читайте за посиланням: Дати Путіну по зубах: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України

Теги:
#Росія #десант #Сергій Гайдук #Висадка
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Інтерв'ю
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
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Дата публікації
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Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
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