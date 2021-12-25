Разве это так сложно? Вице-адмирал о строительстве баз ВМС в Украине

Флот без логистики обречен на гибель

В Украине подписали меморандум, согласно которому планируется проектирование и строительство нескольких военных кораблей, а также двух баз военно-морских сил Украины, однако до сих пор с такими важными и очевидными решениями в стране сильно не спешили.

Во время эксклюзивного интервью корреспонденту Телеграфа, вице-адмирал и бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук поделился своим видением ситуации относительно анонсированного накануне строительства баз ВМС Украины на Черном и Азовском морях.

По его словам, флот без логистики, которая занимается горючим, боеприпасами, продовольственными товарами, плавучим тылом и ремонтным обеспечением, заранее причастен к гибели, поэтому "лучше все же сделать это поздно, чем никогда".

Гайдук убежден, что сейчас вопрос о системах базирования военного флота как никогда актуален для нашего государства, ведь за годы независимости Украины вероятность создания военно-морской базы вообще не рассматривалась.

Он добавил, что в 2014 году вопрос относительно рассредоточенного базирования украинского флота, который полностью усилил бы охрану морских портов, и повысил его устойчивость, уже поднимался, однако безрезультатно.

В заключение вице-адмирал подчеркнул, что Украина не спешит принимать важные и очевидные решения, ведь численность флота и корабельного состава, в рамках возможностей их базирования, обязаны двигаться параллельно.

"Два моря – две главные военно-морские базы. Разве это сложно?", — подытожил Гайдук.

Также во время беседы с корреспондентом "Телеграфа" с командующим ВМС Украины поднимались вопросы угроз российской стороны, вероятности вторжения РФ на территории Украины и о нынешней ситуации на Азовском и Черном морях. Более подробно ознакомиться с позицией вице-адмирала можно в материале:"Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины"