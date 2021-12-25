Хіба це так складно? Віце-адмірал про будівництво баз ВМС в Україні

Флот без логістики приречений на загибель

В Україні підписали меморандум, згідно з яким планується проєктування та будівництво кількох військових кораблів, а також двох баз воєнно-морських сил України, проте дотепер із такими важливими та очевидними рішеннями в країні сильно не поспішали.

Під час ексклюзивного інтерв’ю кореспондентові "Телеграфу", віце-адмірал та колишній командувач Військово-морськими силами України Сергій Гайдук поділився своїм баченням ситуації щодо анонсованого напередодні будівництва баз ВМС України на Чорному та Азовському морях.

За його словами, флот без логістики, яка займається пальним, боєприпасами, продовольчими товарами, плавучим тилом та ремонтним забезпеченням, заздалегідь причетний на загибель, тож "краще все ж зробити це пізно, аніж ніколи".

Гайдук переконаний, що зараз питання щодо систем базування військового флоту як ніколи актуальне для нашої держави, адже упродовж років незалежності України ймовірність створення військово-морської бази взагалі не розглядалася.

Він додав, що у 2014 році питання стосовно розосередженого базування українського флоту, який стовідсотково посилив би охорону морських портів, та підвищив його стійкість, вже підіймалося, проте безрезультатно.

Наостанок віце-адмірал наголосив, що Україна не поспішає приймати важливі та очевидні рішення, адже чисельність флоту та корабельного складу, в рамках можливостей їх базування зобов'язані рухатися паралельно.

"Два моря – дві головні військово-морські бази. Хіба це складно?", — підсумував Гайдук.

Також під час розмови із кореспондентом "Телеграфу" із командувачем ВМС України підіймалися питання щодо погроз російської сторони, ймовірності вторгнення РФ на території України та про теперішню ситуацію на Азовському та Чорному морях. Більш детально ознайомитися з позицією віце-адмірала можна у матеріалі: "Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України"