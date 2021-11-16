Безпечне судноплавство у Чорному та Азовському морях та розвиток ВМС України: про що говорив Зеленський із британським міністром оборони

Розвиток ВМС України та судноплавство у Чорному та Азовському морях став темою обговорення президента України та міністра оборони Великобританії.

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Великобританії Бен Уоллес на тлі недружньої активності Російської Федерації обговорили ситуацію в районі Чорного та Азовського морів.

Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресс-служба президента України.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних кроків, необхідних для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, та важливості подальшого поглиблення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував Уоллесу за непохитну підтримку з боку Великобританії незалежності та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Він зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на сході та відновлення суверенітету та територіальної цілісності.

Президент привітав підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди щодо офіційної кредитної підтримки розвитку можливостей українського флоту на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

"Великобританія стала нашим ключовим партнером щодо розвитку українського флоту. Очікую, що майбутні проекти у сфері безпеки, заплановані в рамках цієї угоди, будуть ефективно реалізовані", – сказав він.

Зеленський також наголосив на необхідності здійснення послідовних кроків з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття у недалекій перспективі повноцінного членства в НАТО.

Як повідомлялося, українська влада поглиблює співпрацю зі Сполученими Штатами Америки у питаннях безпеки, економіки та верховенства права, підтвердженням чого стало підписання оновленої Хартії про двостороннє стратегічне партнерство двох країн.