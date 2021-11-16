Безопасное судоходство в Черном и Азовском морях и развитие ВМС Украины: о чем говорил Зеленский с британским министром обороны

Развитие ВМС Украины и судоходство в Черном и Азовском морях стало темой обсуждения президента Украины и министра обороны Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Великобритании Бен Уоллес на фоне недружественной активности Российской Федерации обсудили ситуацию в районе Черного и Азовского морей.

Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны", — говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Уоллеса за непреклонную поддержку со стороны Великобритании независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Он отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Президент приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения по официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", – сказал он.

Зеленский также подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов с целью обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.

Как сообщалось, украинские власти углубляют сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в вопросах безопасности, экономики и верховенства права, подтверждением чего стало подписание обновленной Хартии о двустороннем стратегическом партнерстве двух стран.