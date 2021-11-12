Внешнее управление или реальная помощь? Какую роль отыгрывают США в жизни Украины

Вашингтон не толкает Киев к полезным реформам, но не поддерживает в вопросе "Северного потока-2". Как следует расценивать позиции США по Украине?

Украина подписала с США обновленную Хартию о двустороннем стратегическом партнерстве. О важности этого документа в ракурсе противостояния российской агрессии и не только «Телеграфу» рассказал директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик.

Хартия – лишь звено в общей цепи

По словам Владимира Дубовика, подписание новой Хартии укладывается в канву развития отношений Украиной и США в последнее время. И его следует рассматривать не как отдельное событие, а в рамках цепочки действии, встреч, контактов. Эксперт напоминает, что два с небольшим месяца назад состоялся визит президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Вашингтон.

В октябре был визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. В ноябре в столице Украины побывала помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, а президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом на полях климатического саммита в Глазго (Великобритания).

Недавний визит директора ЦРУ Билла Бернса в Москву, как пишет американская пресса, также был связан с Украиной. В том числе – с очередным скоплением российских войск рядом с нашими границами.

Были и другие контакты. Теперь – визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с делегацией в Вашингтон и подписание Хартии стратегического сотрудничества.

Перед Украиной стоят два важнейших вызова

Владимир Дубовик отмечает, что новая Хартия радикально ничего нового не предлагает. Тем не менее это интересный документ, потому что предыдущий был подписан в 2008 году.

«Новая Хартия уже учитывает реалии, в которых Украина живет после 2014 года, после начала российской агрессии. Потому сама большая часть посвящена поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, – поясняет эксперт. – Дальше там идет демократия, экономика, реформы, борьба с коррупцией».

Сигналы от США – последовательные и четкие. Перед Украиной стоят два важнейших вызова. Первый – агрессия России, как с ней совладать и восстановить территориальную целостность Украины. Второй – борьба с коррупцией, проведение реформ, улучшение уровня жизни граждан, прозрачность действий власти и так далее.

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«Американцы при всех администрациях считали, что это – комплекс задач и вызовов Украины. Хоть у нас всегда больше акцент делается на безопасностную, военную, оборонную сферу, где мы хотим, прежде всего, видеть поддержку со стороны США. Если нам дают еще и деньги на реформы, мы, конечно, тоже не отказываемся. Но когда начинают делать замечания по поводу реформ, которые проводятся не так или не проводятся, вот тут начинается некая нервозность. И это типично как для нынешней украинской власти, так и для предыдущих», – акцентирует Владимир Дубовик.

Американцы же своих месседжей не меняют. И администрация Байдена точно этого делать не будет, уверен эксперт. Ведь сам нынешний глава Белого дома этот месседж озвучивал, еще будучи вице-президентом.

Черноморский трек

Интересно, что в новой Хартии много внимание уделено Черноморскому региону.

«Никто ранее из американских руководителей высокого уровня так много не высказывался о Черном море. Но недавно Ллойд Остин четко сказал, что Черноморская безопасность – в американских национальных интересах. И подчеркнул, что восточный фронт НАТО не защищен без обеспечения Черноморской безопасности. Четкий и важный сигнал», – считает Владимир Дубовик.

По его мнению, захват и милитаризация Россией украинского Крыма, ее агрессивные действия в Черном море привели к тому, что внимание Америки в этом аспекте увеличилось.

«Пока видим просто проговаривание вопроса, поддержку Украины патрульными катерами типа «Айленд». Но и это уже хороший знак. Важным является заход американских кораблей в акваторию Черного моря, что очень нервирует Россию», – отмечает эксперт.

Куда США толкают Украину

По словам Владимира Дубовика, во многих смыслах Хартия дублирует двустороннее заявление по итогам визита Зеленского в Вашингтон.

«Там четко прописано, что Украина должна делать. И делать не потому, что этого кто-то хочет в США, а потому, что это надо нам самим, – напоминает эксперт. – И когда некоторые начинают говорить, что американцы нас на что-то толкают, что это некое «внешнее управление», я прошу привести пример, где это «подталкивание» – не в интересах Украины. Нам что, не нужна борьба с коррупцией, непредвзятые суды, сильная армия?»

В последние месяцы, отмечает Владимир Дубовик, украинские лидеры излишне нервно реагируют на какие-то замечания из-за океана.

«Не нравится им, когда – против шерстки. Но если мы рассчитываем на поддержку такой страны как США (а мы рассчитываем – и получаем немало такой поддержки), то нужно быть готовым к тому, чтобы выслушивать критически замечания. Тем более, когда они по делу», – уверен эксперт.

Сложным моментом в наших с США отношениях он считает энергетический вопрос.

«Всегда при обсуждении темы энергореформ теперь будет всплывать призрак «Северного потока-2». Это такая черная метка в украино-американских отношениях. Ведь администрация Байдена решила не вводить санкции против СП-2, значительно облегчив ее достройку. Но есть разны варианты взаимодействия, сотрудничества и в сфере энергетики. Несмотря на такое досадное для нас положение с СП-2», – резюмирует Владимир Дубовик.

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Ранее в блоге на «Телеграфе» нардеп Алексей Гончаренко рассказал, зачем Украине новая Хартия стратегического партнерства с США.