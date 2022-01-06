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Україна купила високотехнологічну систему управління бойовими діями: подробиці (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Система може поєднувати дані з різних джерел
Система може поєднувати дані з різних джерел

У Туреччині подібна система використовується на корветах типу ADA, десантному кораблі, фрегатах.

Захист українських акваторій є важливим питанням на порядку денному. Зміцнити позиції флоту допоможуть як кораблі, а й сучасні системи управління бойовими діями. Компанія HAVELSAN у 2021 році передала Україні систему ADVENT, яку використовує турецький флот.

Про експорт повідомляє турецький сайт TurDef, посилаючись на підсумковий ролик компанії у соцмережах.

Крім України та Туреччини такі системи використовують Індонезія та Пакистан. За даними компанії ADVENT — це система, яка забезпечує планування, складання тактичної картини, прийняття рішень, оцінку ризиків та управління зброєю для протидії поточним і загрозам, що виникають. Окремо зазначено, що вона є сумісною із системами НАТО.

Систему можуть використовувати від невеликих суден до операційних центрів
Систему можуть використовувати від невеликих суден до операційних центрів

Також ADVENT з’єднується з широким спектром датчиків та зброї, підтримує передачу мережевих даних та може бути впроваджений у різні платформи на землі, під водою, на воді та у повітрі, щоб вони працювали спільно. У турецьких ВМС вона використовується на серії корветів класу ADA.

Система ADVENT, схема дії
Система ADVENT, схема дії

Такі кораблі зводять і для України. У грудні повідомили про практично повну готовність корпусу першого корвету. У 2022 році його планують відбуксирувати на добудову в Україну з Туреччини. Другий корвет планують збудувати вже наступного року.

Як раніше писав "Телеграф", для України важливо не лише відроджувати флот, а й будувати військово-морські бази у своїх акваторіях.

Теги:
#Туреччина #Озброєння #Флот #Система управління
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