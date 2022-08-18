Ворог готується до оборони на півдні та проривається на сході: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти намагаються прорватися вздовж лінії фронту та не припиняють артилерійські удари

Ворог не зупиняється. Окрім обстрілів уночі українських міст, як у Харкові, де рахунок загиблих та постраждалих на ранок 18 серпня йде на десятки, окупанти продовжують атакувати по лінії фронту. Біля кордону Харківської та Донецької області ворог кілька разів розпочинав штурм, безуспішно.

Також за оцінками Інституту вивчення війни безрезультатними були атаки на південний схід від Сіверська. У районі Бахмута ворог атакував кілька разів, а також намагається покращити тактичне становище біля Горлівки. Успішним наступ ворога був на північний захід від Донецька та біля кордону Донеччини та Запорізької області.

Дослідники також зазначають, що у Запорізькій області мінують населені пункти на східній лінії фронту — ворог у такий спосіб може готуватися до оборони у трикутнику Мелітополь-Токмак-Бердянськ.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти штурмували на північний захід від Слов’янська — намагалися прорватися в районі Богородичного, Мазанівки, Ново-Дмитрівки. Дослідники вважають, що російські загарбники продовжать позиційні бої, ускладнені великою кількістю лісу.

Сіверськ

Атаки росіяни зробили південніше Сіверська — у бік Веселого, а також біля Спірного. Для обстрілів використовують авіацію та артилерію.

Бахмут

Бої йдуть у районі Соледара та Бахмутського. Щоб просуватися у бік Бахмута, ворог намагається закріпитися на околиці Соледара. Також штурмували у Білогорівці. Атаки на північ від Бахмута, ймовірно, спрямовані на просування саме до міста, тоді як на півдні для покращення тактичних позицій. Зупинити атаку окупантів вдалося у районі Майорська, Залізного, Шумів. Наголошується, що ворог атакує на південному заході від Бахмута, щоб прорватися до траси, яка йде на захід через Горлівку.

Донецьк

Окупантам вдалося трохи просунутися у бік Досвідченого. Ворог намагається атакувати у бік Невельського під прикриттям вогню артилерії. Обстріл уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк не зупиняється.

Кордон із Запорізькою областю

Ворогу вдалося досягти просування на південний захід від Донецька в районі кордону із Запорізькою областю у напрямку Новомихайлівки. Окупанти також атакують біля Вугледару. Аналітики вважають, що вони хочуть прорватися до дороги між Вугледаром та Мар’їнкою.

Карта боїв на сході

Харків

Після спроб прорвати оборону в Леб’яжому та Базаліївці ворог відступив. У бік Харкова робляться атаки. Сам обласний центр та навколишні населені пункти знаходяться під ворожим вогнем — обстріл триває щодня.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти можуть створювати умови для захисту логістичних ліній між Токмаком, Бердянськом та Мелітополем — вони мінують населені пункти на околицях та на трасі до Полог. Наголошується, що ворог створює оборону для захисту ліній комунікації до Мелітополя, щоб зберегти доступ до них для проведення операцій у східній частині Херсонської області. Також це потрібно, щоб зберегти пряме сполучення дорогами з Ростовом-на-Дону.

Російські загарбники продовжують атакувати на північному заході Херсонської області – їх цікавить український плацдарм на річці Інгулець. Вони обстрілюють із артилерії населені пункти на кордоні Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, а також Миколаїв та селища Одеської області. Українські сили продовжують ліквідувати опорні точки та склади окупантів, а партизани у Мелітополі влаштовують вибухи саморобних пристроїв.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи в Мелітополі викликали паніку в лавах окупантів — російські військові закрили місто, а місцеві жителі змушені проходити фільтрацію за потреби виїхати.