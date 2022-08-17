У ворога є невеликий успіх на двох напрямках, кілька штурмів відбиті - Генштаб

Російські військові атакують майже на усіх напрямках фронту, але отримують гідну відсіч

У середу, 17 серпня, на 175 день війни в Україні Генштаб відзвітував про ситуацію на фронтах, зазначивши, що російські окупанти продовжили атакувати позиції ЗСУ майже скрізь. На жаль, на двох напрямках ворожа армія змогла просунутися, хоч і на зовсім трохи.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що атаки росіян повністю були відбиті на Харківському напрямку, хоч ворог і застосовував ствольну та реактивну артилерію. На Слов'янському напрямку ворожа армія також не мала успіху і відступила. Не вдалося прорватися росіянам і на Краматорському напрямку, де вони штурмували позиції ЗСУ, але під тиском були змушені відступати.

Українські воїни придушили усі спроби окупантів покращити тактичне положення поблизу населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ. Крім того, ЗСУ повністю поламали плани росіян щодо покращення позицій біля Білогірки на Південнобузькому напрямку.

На жаль, на Авдіївському напрямку ворог завдавав вогневого впливу та авіаударів й отримав частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне. А на Запорізькому напрямку ворожа армія використала танки, різнокаліберну артилерію, атакували майже 20 населених пунктів, але частковий успіх отримали лише у напрямку Новомихайлівки.

Як повідомляв "Телеграф", у Міноборони впевнені, що найближчим часом на фронтах будуть "дуже гострі події", які змусять росіян дуже сильно нервувати.