Чекайте на "гострі події": в українській розвідці зробили заяву

За даними розвідників, серпень та вересень — дуже важливі місяці, які вплинуть на подальшу ситуацію на фронті

Сили оборони України протистоять російським окупантам 175 днів поспіль. При цьому в Міноборони впевнені, що найближчим часом на фронтах будуть "дуже гострі події", які змусять росіян дуже сильно нервувати.

Про це у середу, 17 серпня, а ефірі телемарафону заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, про виведення російських військ з України поки не йдеться, але наші військові точно будуть звільняти всі території, які захопила ворожа армія.

"Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова не лише про прив'язку до якихось дат – зараз багато говорять про День незалежності. Хоча безумовно і цей фактор треба враховувати", — зазначив представник ГУР.

Він додав, що серпень і вересень, як вже говорилося раніше, будуть дуже важливими місяцями для подальшого розвитку ситуації на всьому фронті. За його словами, наразі активні бойові дії ведуться майже по всій лінії зіткнення, а російський диктатор володимир путін, який маніакально ненавидить Україну, не змінив глобальних і стратегічних завдань так званої "спецоперації", але росія та її армія надто далека до їх досягнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом колишнього спікера Генштабу та військового експерта Влада Волошина, осінь на фронті може бути "спекотною", а причин тому одразу декілька.