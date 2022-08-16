"Ситуація на фронті може ще більше загостритися": військовий експерт про хід війни, мобілізацію та ядерний тероризм рф

За словами Влада Волошина, росія готова продовжувати війну, порушуючи всі правила її ведення.

Верховна Рада ухвалила у понеділок, 15 серпня, запропоновані президентом Володимиром Зеленським рішення про продовження в Україні дій військового стану та спільної мобілізації. Все це продовжено ще на три місяці – до 21 листопада. Також парламент прийняв звернення до міжнародних організацій щодо ядерного тероризму, який росія влаштувала на Запорізькій АЕС. Ці рішення оцінив для " Телеграфа " екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин.

Осінь може виявитися не менш спекотною у військовому сенсі, ніж літо

"Український парламент ухвалив кілька дуже необхідних нормативних документів. Насамперед, мова про продовження військового стану та загальну мобілізацію ще на три місяці. Рішення абсолютно логічне. Війна триває, активні бойові дії йдуть на півдні та сході практичні цілодобово, – зазначає Влад Волошин. – Ракетні обстріли України, на жаль, також не вщухають".

Так, у нас є певні успіхи, наголошує військовий експерт. Ми серйозно загальмували поступ супротивника на Донбасі, де він зазнав колосальних втрат. Ми потихеньку просуваємось на півдні. Ми здорово послабили росіян логістично, знищивши за допомогою нового західного озброєння безліч складів, штабів, скупчень техніки.

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"Але загальний стан справ такий, що ситуація здатна ще більше загостритися в найближчий місяць, – попереджає Влад Волошин. – І осінь, схоже, може виявитися не менш спекотною у військовому сенсі, ніж літо. Бойові дії у будь-якій частині України, навіть відносно спокійній останнім, часом можуть активізуватися в будь-який момент".

На багато напрямків росія, за словами експерта, перекинула підкріплення, поповнила склад тих військ, які вже були задіяні в агресії проти України. Розконсервувала чергову порцію військової техніки та боєприпасів. Відомо також про формування нових батальйонно-тактичних груп (БТГ), які будь-якої миті можуть бути кинуті в топку цієї війни.

"Зі свого боку, ми теж отримали певну кількість озброєнь від закордонних партнерів, наші військові пройшли відповідне навчання. І це вже на потоці. Проведено ротацію в ряді підрозділів. ЗСУ готові переламати хід війни. Але нам потрібні свіжі сили, ще більше зброї, — пояснює Влад Волошин. — А тому така важлива активізація мобілізації. І для поповнення в з’єднаннях, які ведуть активні бойові дії. І для резерву, щоб, у разі атак росіян з нових напрямків, мати що їм протиставити".

Ми бачимо відвертий ядерний тероризм з боку росії

На думку експерта, ситуація, яка склалася в районі Запорізької АЕС, говорить про готовність росіян продовжувати війну, порушуючи усі правила її ведення.

"Ми бачимо відвертий ядерний тероризм з боку росії. І це стосується не тільки України, а й усього світу. Що вже визнали багато міжнародних організацій, багато держав. Всім розсудливим людям зрозуміло, що росія не просто захопила ЗАЕС, а перетворила її на військову базу. І веде безкарні обстріли тих самих Нікополя і Марганця, фактично, прикриваючись ЗАЕС, та ще й здійснюючи самообстріл заради того ж ядерного шантажу з метою змусити Україну до переговорів під диктовку кремля. Такі божевільні дії можуть обернутися навіть не другим Чорнобилем чи Фукусімою, а ще страшнішою катастрофою", – застерігає Влад Волошин..

Розуміючи це, зазначає експерт, український парламент 15 серпня зробив відповідне звернення до міжнародних авторитетних організацій (ООН, МАГАТЕ, Рада Європи). Президент також виступає із відповідними закликами – демілітаризувати ЗАЕС. Забрати звідти росіян. Весь світ має розуміти, наскільки велика загроза, наголошує Влад Волошин.

"Між тим, рф всіма своїми заявами і діями показує, що вона й надалі готова йти до своїх цілей. А цілі ці — знищити Україну як державу, а українців як націю, захопити якнайбільше нашої землі. Це так само явно, як і те, що росія – держава-терорист, – наголошує експерт. – Шкода, що на офіційному рівні це поки визнали лише Литва та Латвія. Але впевнений, що це лише перші ластівки".