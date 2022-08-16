"Ситуация на фронте может еще больше обостриться": военный эксперт о ходе войны, мобилизации и ядерном терроризме рф

По словам Влада Волошина, россия готова продолжать войну, нарушая все правила ее ведения

Верховная Рада приняла в понедельник, 15 августа, предложенные президентом Владимиром Зеленским решения о продлении в Украине действия военного положения и общей мобилизации. Всё это продлено еще на три месяца – до 21 ноября. Также парламент принял обращение к международным организациям касательно ядерного терроризма, который россия устроила на Запорожской АЭС. Эти решения оценил для "Телеграфа" экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

Осень может оказаться не менее жаркой в военном смысле, чем лето

"Украинский парламент принял несколько очень необходимых нормативных документов. В первую очередь, речь о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Решение абсолютно логичное. Война продолжается, активные боевые действия идут на юге и востоке практические круглосуточно, – отмечает Влад Волошин. – Ракетные обстрелы Украины, увы, также не утихают".

Да, у нас есть определенные успехи, подчеркивает военный эксперт. Мы серьезно затормозили продвижение противника на Донбассе, где он понес колоссальные потери. Мы потихоньку продвигаемся на юге. Мы здорово ослабили россиян логистически, уничтожив с помощью нового западного вооружения массу складов, штабов, скоплений техники.

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"Но общее положение дел таково, что ситуация способна еще более обостриться в ближайший месяц, – предупреждает Влад Волошин. – И осень, похоже, может оказаться не менее жаркой в военном смысле, чем лето. Боевые действия в любой части Украины, даже относительно спокойной в последнее время, могут активизироваться в любой момент".

На многие направления россия, по словам эксперта, перебросила подкрепление, пополнила состав тех войск, которые уже были задействованы в агрессии против Украины. Расконсервировала очередную порцию военной техники и боеприпасов. Известно также о формировании новых батальонно-тактических групп (БТГ), которые в любой момент могут быть брошены в топку этой войны.

"Со своей стороны, мы тоже получили определенное количество вооружений от зарубежных партнеров, наши военные прошли соответствующее обучение. И это уже на потоке. Проведена ротация в ряде подразделений. ВСУ готовы переломить ход войны. Но нам нужны свежие силы, еще больше оружия, – поясняет Влад Волошин. – А потому так важна активизация мобилизации. И для пополнения в соединениях, которые ведут активные боевые действия. И для резерва, чтобы, в случае атак россиян с новых направлений, иметь что им противопоставить".

Мы видим откровенный ядерный терроризм со стороны рф

По мнению эксперта, ситуация, которая сложилась в районе Запорожской АЭС, говорит о готовности россиян продолжать войну, нарушая все правила ее ведения.

"Мы видим откровенный ядерный терроризм со стороны рф. И это касается не только Украины, но и всего мира. Что уже признали многие международные организации, многие государства. Всем здравомыслящим людям понятно, что россия не просто захватила ЗАЭС, а превратила ее в военную базу. И ведет безнаказанные обстрелы тех же Никополя и Марганца, фактически, прикрываясь ЗАЭС. Да еще и совершая самообстрелы ради всё того же ядерного шантажа с целью принудить Украину к переговорам под диктовку кремля. Такие безумные действия могут обернуться даже не вторым Чернобылем или Фукусимой, а еще более страшной катастрофой", – предостерегает Влад Волошин.

Понимая это, отмечает эксперт, украинский парламент 15 августа сделал соответствующее обращение в международные авторитетные организации (ООН, МАГАТЭ, Совет Европы). Президент также выступает с соответствующими призывами – демилитаризировать ЗАЭС. Убрать оттуда россиян. Весь мир должен понимать, насколько велика угроза, акцентирует Влад Волошин.

"Между тем, рф всеми своими заявлениями и действиями показывает, что она и дальше готова идти к своим целям. А цели эти – уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию, захватить как можно больше нашей земли. Это так же явно, как и то, что россия – государство-террорист, – подчеркивает эксперт. – Жаль, что на официальном уровне это пока признали лишь Литва и Латвия. Но уверен, что это лишь первые ласточки".