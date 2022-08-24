Війна з росією: Резніков зробив дуже оптимістичну заяву

Міністр вважає, що найгірший варіант залишився для України позаду

Українські військові й у День незалежності продовжують боротися проти росії – з моменту вторгнення сусіда-агресора минуло півроку. Найгірший сценарій війни вже пройдено, вважає голова Міноборони України Олексій Резніков.

Про це він розповів CNN. Міністр зазначив, що Україна проходить етап стабілізації лінії боїв із незначним переміщеннями підрозділів. Резніков зазначив, що нашій країні слід очікувати на новий етап з контрнаступом "в іншому напрямку". Він заявив, що, на його думку, Україна "на порозі".

Однією із серйозних небезпек для боротьби України проти росії Резніков вважає "синдром втоми" світу від війни. З цією загрозою треба працювати, – зазначив голова Міноборони. Зазначимо, що Україні західні партнери продовжують відправляти та анонсувати відправки нового озброєння. Серед них — техніка та зброя, яка стане в нагоді для ближнього бою та деокупації.

Читайте також: Категорія Україна росія просувається на півдні та прикриває тили росгвардією: свіжі карти боїв в Україні Окупанти не зупиняються в ракетних обстрілах та атаках як вздовж лінії фронту, так і вглиб України

Напередодні "Телеграф" повідомляв про новий пакет військової допомоги від Німеччини та Канади. Серед іншого в ньому буде система протиповітряної оборони Iris-T, яку мають поставити найближчими тижнями.