Війна — день 181: окупанти "буксують" на сході, а в Криму триває парад "бавовни"

Оперативно про головне 23 серпня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 181 день. Противник продовжує атакувати південніше Ізюму, на Сіверськ, у бік Бахмута, проте аналітики вказують, що окупанти не здатні перевести тактичну перевагу в оперативну. Тим часом все частіше вибухи чують на території росії та в окупованому Криму, а керівництво країни-окупанта вже почало лякати підготовкою "спеціальної заяви" по Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події, що відбулися в Україні та світі 23 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 До Києва прибула міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, інформація за 20 серпня доступна у трансляції: "Війна — день 178: ЗСУ посилюють удари, а у росіян паніка через вибухи" .

Про те, що відбувалося 21 серпня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 179: росіяни намагаються тиснути на Донбасі, а в Криму чути все більше вибухів"

А події за 22 серпня можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 180: окупанти заворушилися по всій лінії фронту, а українців попередили про підготовку провокацій"