росія намагається прорватися в Соледар: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни продовжують атакувати міста України

Ворог продовжує спроби максимально русифікувати окуповані регіони, а вздовж лінії фронту здійснює атаку за атакою. На кордоні Харківської та Донецької областей окупанти проводили диверсійні атаки. Наступ триває біля Сіверська та Бахмута. Вони можуть бути спрямовані на захоплення Соледара.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що з боку окупованого Донецька, з його західної та східної околиць продовжуються спроби продавити українську лінію оборони. Наземні атаки зафіксували на південний захід від Донецька.

На півдні України відзначається просування ворога на лінії Херсон-Миколаїв. При цьому на окупованій території російські загарбники страждають від дій партизанів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Окупанти намагалися просунутися на Дібрівне та Нову Дмитрівку. Аналітики вважають, що атаки на південний захід від Ізюма є більшою мірою провокацією, ніж спробами просунутися. Також атака окупантів відзначена у Краснопіллі на трасі між Ізюмом та Слов’янськом.

Сіверськ

Ворог намагався розпочати наступ у районі Спірного у бік Веселого (на південний захід). Метою такого наступу може бути підтримка атак на Соледар із півночі.

Бахмут

Окупанти продовжують наступ у бік Бахмута на північний схід та південь. Ворог міг увійти до околиць житлових районів Соледара, також на Бахмут наступають із Покровського. Наголошується на спробі просування окупантів у районі Горлівки — бої були біля Гладсового, Кодеми, Вершини, Зайцевого.

Донецьк

З боку Новоселівки-2 та Красногорівки триває спроба просунутися до Авдіївки, росіяни також намагаються наступати від позицій у Пісках у бік Невельського та Першотравневого, де бойові дії продовжуються. Також окупанти намагаються прорвати лінію оборони у Мар’їнці.

Біля кордону Запорізької та Донецької областей окупанти продовжували атакувати у районі Новомихайлівки, Времівки, Макарівки, Великої Новосілки. Окупанти намагаються перерізати транспортні шляхи сполучення біля Вугледара, щоб отримати доступ до траси на Мар’їнку.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти намагалися покращити тактичні позиції навколо Харкова. Російські війська продовжують розвідку безпілотниками, обстрілюють частину області та по лінії фронту.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Дослідники вважають, що окупантам вдалося захопити прифронтове село Благодатне у Миколаївській області. Тим часом, на Херсонщині мости через Дніпро остаточно стали непридатними для важкої військової техніки. На Запорізькій АЕС зберігається небезпечна ситуація — обстріл навколо станції триває. Також окупанти відкривають вогонь з РСЗВ та ствольної артилерії як за українськими позиціями, так і за населеними пунктами. На окупованій території, зокрема у Мелітополі, регулярно лунають вибухи, а мешканці не бояться протистояти солдатам.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Дня Незалежності правоохоронці просять бути уважнішими до сигналів тривоги, росія може піти на провокації та посилити ракетний терор України. Попри часткове просування ворога, темпи його наступу значно знизилися за останні тижні. Може наступати певна оперативна пауза, але в Україні сил для повного контрнаступу недостатньо.