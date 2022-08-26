Росіяни рухаються у кількох напрямках на Донбасі, але отримують "на горіхи" на півдні: свіжі карти

Росіяни продовжують тиснути кількістю, хоча це їм не надто допомагає

На Донбасі, де окупанти визнали провальність ідей "референдумів" за приєднання до рф, тривають найбільш криваві і складні бої цієї війни. Станом на п’ятницю, 26 серпня, ворог намагався просунутися на північному заході та північному сході до Слов’янська, а також активно проривався до Бахмута, Сіверська та Соледара. Відволікаючі маневри проводились росіянами як на Харківщині, так і на південному відрізку фронту. Втім, останнє пройшло не надто позитивно для супротивника.

Про це свідчать нові карти боїв в Україні, які підготували аналітики американського Інституту вивчення війни. Як відомо, дослідники вивчають безліч незалежних один від одного джерел — як офіційних, так і ні, —щоб скласти більш-менш повну картину того, що відбувається.

Слід наголосити, що за минулу добу окупанти виявляли додаткову активність на всіх напрямках фронту. При цьому в окупованій Херсонській області ворог невпинно втрачає найважливіші технічні засоби та наземні лінії зв’язку. У цьому їм щедро допомагають ЗСУ, які відстежують позиції противника.

Карта боїв в Україні 26 серпня

Донбас

Минулої доби росіяни атакували відразу на декількох напрямках в Донецькій області. Наземний вогонь та спроби наступу проходили поряд зі Слов’янськом – особливо дісталося населеним пунктам Долина, Старий Караван, Пасіка та Райгородок. Під артилерійський вогонь потрапили об’єкти інфраструктури у Слов’янську. Проте прорватися до міста ворогові поки що не вдалося.

Карта боїв за Донбас 26 серпня

Ймовірно, в якості помсти за це росіяни атакували інші населені пункти на Донбасі. Під удар їхнього озброєння потрапили Сіверськ, Бахмут, Соледар. Також армія рф намагалася просунутися на північ від Горлівки і почала серйозні бої навколо Кодеми. Крім того, росіяни ще влаштовують і диверсії, обстрілюючи самі себе. Наприклад, напередодні вони вдарили на північно-західних околицях Донецька, звичайно ж звинувативши в цьому ЗСУ. Водночас противник не залишає надій просунутися до Первомайського, Авдіївки, а також Вугледару.

Харків

Карта боїв за Харків 26 серпня

25 серпня російськими окупантами було здійснено спробу обмеженого наземного штурму на північному заході від Харкова. Втім, їх загальмували поряд із Петрівкою, десь за 15 кілометрів від обласного центру. Через невдачу при наступі ворог був змушений залишити позиції, "мужньо втікши". Також ворог застосував авіацію поряд із Питомником та обстрілював сам Харків із різних видів зброї.

Херсон

Минулої доби росіянам на півдні не вдалося досягти жодних територіальних успіхів. Вони намагалися атакувати на північному заході Херсонщини, але зазнали поразки. ЗСУ успішно відбили спробу наступу поряд із Таврійським, а також припинили спроби ворожої розвідки у Благодатного.

Карта боїв за Херсон та Миколаїв 26 серпня

Зараз ворог на південній осі більше зосереджений на спробах утримати існуючі позиції, для чого лінія розмежування регулярно обстрілюється як авіацією, так і артилерією. Втім, наші захисники у боргу не залишаються: останні два дні окупанти регулярно втрачають важливі пункти на позиціях та лінії зв’язку. Крім цього відомо про серйозні попадання відразу кількома мостами на Херсонщині, що руйнує логістичні зв’язки російських військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому на півдні України досі немає ефективного та помітнішого контрнаступу ЗСУ. Ситуацію прояснив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий. Також ми писали про свіжі втрати ворога на цьому напрямі – ОК "Південь" підтверджує знищення вузлів зв’язку.