Чому немає контрнаступу ЗСУ? Євген Дикий прояснив ситуацію (відео)

Росіяни збудували трилінійну ешелоновану оборону на окупованій території

Контрнаступ ЗСУ на півдні країни обійдеться Україні тисячами життів солдатів без гарантії успіху операції.

Такою думкою поділився громадський активіст, колишній командир взводу батальйону "Айдар", голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий під час ефіру на YouTube-каналі "Новинарня". Він зазначив, що загарбники досить непогано закріпилися на окупованих територіях, а тому контратакувати в лоб ЗСУ не варто.

"Від присутності на півдні країни у травні росіяни перейшли до абсолютно ефективної окупації цієї території та майже тотального контролю цієї території. Загарбники також збудували трилінійну ешелоновану оборону. Просто в лоб це штурмувати… Це покласти тисячі "двохсотих", не сотні однозначно. Там бригадами просто ляжуть. При цьому немає гарантії успіху", — заявив Дикий.

Євген зазначив, що українські воїни зуміли ефективно оборонятися проти переважаючих сил ворога за рахунок хоробрості та мотивації. Однак для прориву ешелонованої оборони, за словами Дикого, воїнам потрібен зовсім інший рівень підготовки, зовсім інше співвідношення по важкому озброєнню та "бронь", адже "пішки далеко не понаступаєш".

"Наразі ми можемо тримати оборону і виснажувати противника кинджальними ударами по їхніх тилах. У цьому дуже допомагають HIMARS, проте їх всього 16 штук на весь фронт. Це ускладнює життя окупантам, але їх не можна просто так викинути в Дніпро", — зазначив активіст.

Дикий додав, що владі не варто гнатися за схваленням суспільства, яке, вочевидь, жадає якнайшвидшого контрнаступу.

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Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ перед великим контрнаступом планомірно виснажуватимуть противника. А військовий експерт Костянтин Машовець вважає, що українські захисники не будуть масовано контратакувати позиції окупантів, адже зараз йде війна нового типу.