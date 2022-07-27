Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував контрнаступ ЗСУ, який, на його думку, вже йде повним ходом

Контрнаступ уже йде. Він не припинялося з моменту зупинки ворога під Миколаєвом та звільнення Посад-Покровського кілька місяців тому. Загалом зараз ми звільнили вже понад 40 населених пунктів на півдні.

ЗСУ продовжують розвивати успіх і тиснуть ворога у трьох точках:

1. Це напрями з боку самого Посад-Покровського;

2. Перетин річки Інгулець та створення там плацдарму, попутно звільнивши села Андріївка та Лозове;

3. Тиск на ворога під Високопіллям, де його тримають у лещатах.

Ці напрями явні й оприлюднено публічно нашим Генштабом. Якщо є ще точки тиску, то це добре, що ми їх не знаємо — як і не знаємо, яке із зусиль вибрано Генштабом як основне. Нагадаю, що на війні серед безлічі зусиль у вас завжди буде лише одне основним, а решта вторинними, сковуючими та відволікаючими.

Робота по окупантах реалізується не великими концентраціями сил — це небезпечно і безмежно складно, а за допомогою роботи по всьому простору: ми позбавляємо ворога глибини та тилу, а також логістики та командних центрів.

Загалом м’ясо армії завжди спирається на скелет організації, кровоносну систему логістики та нервову систему командування. Без скелета, кровотоку та мозку, м’ясо та м’язи стають просто аморфною та недієздатною масою.

Саме це і робиться з російським угрупуванням прямо зараз — і робиться успішно. Ми бачимо, що вже вкотре, намагаючись вибити наші сили з нашого плацдарму біля річки Інгулець, ЗС РФ зазнають невдач, відкочуючись назад. Це перша важлива ознака. Другий — це факт того, що на півдні на цих ділянках постійно працює наша авіація і ворог нічого не може з цим зробити: ні закрити небо, ні досягти повітряного панування.

Я нагадаю, що наступ це один із найскладніших видів бойових дій та частин оперативного мистецтва. Чому? Тому що воно вимагає:

1. Божевільного рівня злагодженості та організації;

2. Налагодженого та безперебійного зв’язку та координації;

3. Великої дисципліни, мотивації та хоробрості бійців;

4. Високу компетентність і грамотність командирів;

5. Добре налагодженої логістики, медицини та тех. забезпечення.

Оборона, рейд, вимотування та інші види бойових дій, безсумнівно, теж складні і вимогливі, але вони незрівнянні з наступом, особливо якщо воно зачіпає такі масштаби, як на півдні. А це сотні кілометрів (!) фронту та десятки тисяч бійців (!) з кожного боку.

Резюмуючи.

Попри колосальні проблеми та складнощі, які неминуче переслідують ЗСУ від бою до бою, загалом загальна ситуація на півдні складається зараз не на користь окупантів. Чи можуть ЗСУ вигнати ЗС РФ з Херсона та півдня взагалі? Відповідь однозначна — всі інструменти для цього або є, або в дорозі.

Антонівський міст вже не придатний для колон техніки та логістики (він придатний тільки, щоб драпати пішки або на самокатах), залізничний міст теж під вогнем та вогневим контролем. Міст через річку Інгулець теж пошкоджений і може бути легко добитий. Дамба та міст у Новій Каховці теж під вогневим контролем ЗСУ. Небо над полем бою теж не в руках РФ.

У такій ситуації найвірніше рішення для росіян з військової точки зору — це вивести своє угруповання з правого берега і залишити Херсон, оскільки збереження сил завжди краще, ніж оточення, повний розгром і полон.

Що вибере їхнє командування, ми зовсім скоро дізнаємося.