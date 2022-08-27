путін знову "здав" своїх: кремлівський фюрер передав Азербайджану вірменські території Лачинського коридору

Кремлівський фюрер продовжує зраджувати інтереси своїх союзників

Вірменія, яка вибрала у союзники росію, в черговий раз переконалася, що даремно зробила ставку на цю країу замість України: безпринципний і боягузливий кремлівський диктатор путін вкотре зрадив її інтереси, передавши Туреччині права на так званий "Лачинський коридор", який з 1992 року перебував на підконтрольній Вірменії території.

Втім, не будемо голослівними: у п’ятницю, 26 серпня, президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що азербайджанські військові увійшли до міста Лачина — про це він написав у Twitter.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися до міста Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух та Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина та Азербайджану з цією подією ", — йдеться у його повідомленні.

Звичайно, Україна як християнська держава має співчувати Вірменії, але якщо наші брати по вірі вибрали собі в союзники сатрапа-вбивцю путіна, то в цьому випадку ми безсилі. Тим більше, що "кремлівському фюреру" постійно допомагають різні "симоньяни-тигреняни-петросяни" і т.д. Ми любимо вірменський народ і співчуваємо йому, але в даному випадку наш союзник – Азербайджан, і ми є повністю на його боці.

Тому, повертаючись до фактажу, слід визнати, що російські військові ганебно передали нашому союзнику Азербайджану контроль над населеними пунктами Лачин, Забух і Сус, фактично віддавши Баку контроль над Лачинським коридором – єдиним наземним маршрутом, який об’єднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабахською республікою.

Лачинський коридор

Адже Лачинський коридор – це єдиний наземний шлях, що сполучає Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакертом (Ханкенді). До цього Лачин з коридором контролювали російські військові — але чого вартий їхній "захист", давно відомо багатьом українцям.

За угодою, укладеною між Вірменією та Азербайджаном після війни у Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.

Азербайджан вже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, зажадав від Вірменії зробити те саме, а від Росії – вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою, це призвело до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.

Тому, схоже, на путіна чекає ще один ганебний провал на території екс-СРСР. Але йому, мабуть, не звикати до такої ганьби.