Кремлевский фюрер продолжает предавать интересы своих союзников

Выбравшая в качестве союзника россию Армения в очередной раз убедилась, что напрасно сделала ставку на рф вместо Украины: беспринципный и трусливый кремлевский диктатор путин в очередной раз предал ее интересы, передав Турции права на так называемый "Лачинский коридор", который с 1992 года находился на подконтрольной Армении территории.

Впрочем, не будем голословными: в пятницу, 26 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные вошли в город Лачин — об этом он написал в Twitter.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех людей Лачина и Азербайджана с этим событием", – говорится в его сообщении.

Конечно, Украина как христианское государство должна сочувствовать Армении, но если наши братья по вере выбрали себе в союзники сатрапа-убийцу путина, то в этом случае мы бессильны. Тем более, что "кремлевскому фюреру" постоянно помогают различные "симоньяны-тигряняны-петросяны" и т.д. Мы любим армянский народ и сочувствуем ему, но в данном случае наш союзник – Азербайджан, и мы полностью на его стороне.

Поэтому, возвращаясь к фактажу: следует признать, что российские военные позорно передали нашему союзнику Азербайджану контроль над населенными пунктами Лачин, Забух и Сус, фактически отдав Баку контроль над Лачинским коридором – единственным наземным маршрутом, объединяющим Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

Лачинский коридор

А ведь Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). До этого Лачин с коридором контролировали русские военные – но чего стоит их "защита", давно известно многим украинцам.

По соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.

Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от россии – повлиять на Ереван и вывести своих "миротворцев". В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.

Поэтому, похоже, путина ждет еще один позорный провал на территории экс-СССР. Но ему, вероятно, не привыкать к подобному позору.