Ердоган про падіння ракети у Польщі: "Маю поважати заяву росії"

Президент Туреччини вважає, що ракета впала на території Польщі через технічну помилку.

В Туреччині вважають, що ракета, яка впала на території Польщі 15 листопада, не були випущена росією.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на полях саміту G20 на Балі, передає The Guardian.

За його словами, "могла статися технічна помилка" і "це може бути провокацією".

"Я маю поважати заяву росії. Для нас важливо, що росія сказала, що цей випадок до них не має відношення. На додаток до всього цього, під час нашої зустрічі з Шольцом вранці, він сказав, що слід детально дослідити це", — зазначив турецький лідер.

Крім того, президент Туреччини наголосив на необхідності встановити діалог.

Нагадаємо, у другій половині дня у вівторок, 15 листопада, росія завдала масованого ракетного удару по Україні.

Крім того, ракета потрапила на територію сусідньої Польщі та стала причиною загибелі двох людей. Після цього прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

В сою чергу президент США Джозеф Байден поспілкувався із президентом Польщі Дудою та прокоментував ракетний удар. Він засумнівався, що ракета могла бути випущена з території росії.