Під час масованої ракетної атаки у Києві перебував директор ЦРУ

Під час повітряної тривоги Білл Бернс перебував у безпечному місці

У вівторок, 15 листопада, росія здійснила наймасовіший обстріл України з початку війни. У цей час атаки на столицю в ній знаходився директор ЦРУ Білл Бернс, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським та колегами з розвідки.

Опинившись у столиці, він став свідком того, як росія безкарно обстрілює мирні міста. Сам Бернс під час масованої ракетної атаки перебував у безпечному місці на території посольства США. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію американського чиновника.

Зазначається, що до Києва Білл Бернс попрямував після Анкари, де у нього проходила зустріч з директором служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. У ході візиту до української столиці глава ЦРУ підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні у боротьбі з російською агресією. Також він заявив, що передав голові СЗР росії попередження Сполучених Штатів не використовувати ядерну зброю.

Нагадаємо, що ракетний удар по українських містах росії зробила в день відкриття саміту "Великої двадцятки" на Балі. Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прогнозував, що у дні саміту, 15 та 16 листопада, з боку Росії можуть бути провокації, у тому числі й масштабні ракетні атаки.